شكرا لقرائتكم إيمانويل أمونيكي يحلم بتدريب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأكد إيمانويل أمونيكي الذي حل ضيفاً على شاشة قناة الزمالك مع الاعلامي كريم حسن شحاتة في برنامج "زملكاوي" على صحة حديث الغندور وحلمه بتدريب النادي الذي لعب بقميصه على مدار 3 سنوات تاريخية. ويستضيف برنامج زملكاوي ايمانويل إيمانويكي نجم الزمالك الأسبق في حلقة تاريخية فور توليه مهمة المدير الفني لفريق مصر المقاصة.

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