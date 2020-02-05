شكرا لقرائتكم محمود تريزيجيه: الإنجليز يعشقون محمد صلاح والفرعون هنأني بعد الهدف الأخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وتابع تريزيجيه في بتصريحات تلفزيونية: "الانجليز يعشقون محمد صلاح في انجلترا ودائما يتواصل معي ويقابلني". Advertisements وأكد تريزيجيه: "علي ماهر السبب الرئيسي في تالقي ومكنش ليا دور في الأهلي قبل مجئ علي ماهر". أضاف أن علي ماهر أنقده من التجنيس، موضحاً: "وانا مسافر برة مصر اخد خطوة ثانية .. جابني من على سلم الطيارة وقالي إرجع الأهلي وهتكسر الدنيا".

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