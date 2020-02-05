شكرا لقرائتكم إيمانويل أمونيكي يتحدث عن بداياته مع الزمالك عام 1991 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إيمانويل أمونيكي المدير الفني لفريق المقاصة، أنه لم يتوقع اللعب لنادي الزمالك عام 1991 عندما كنت ألعب مع فريق الشباب النيجيري ولعبت المباراة أمام مصر وأحرزت هدف بلادي الثاني والذي حققنا به الفوز.

أضاف خلال حواره لبرنامج "زملكاوي" : أن سمير السيد اداري الفريق الراحل هو من تفاوض معي وتعامل معي بشكل جيد للغاية خاصة وأنني قدمت للقاهرة عند 19 عاماً وأعتقد أنه هو العامل المساعد لي في التأقلم داخل نادي الزمالك.

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تابع: : "بالطبع أنا ممتن للراحل سمير السيد لأنه جعلني أتجاوز العديد من المصاعب التي يواجهها أي لاعب مثلما يحدث في كل دول العالم".

وأوضح: "كان نبيل محمود بجواري دائماً ويساعدني في التحركات بل وجميعهم تعاونوا معي".