شكرا لقرائتكم إيمانويل أمونيكي: اللعب للزمالك كان حلماً كبيراً.. وقناة النادي خطوة ممتازة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وأضاف خلال حلوله ضيفاً على قناة الزمالك في برنامج "زملكاوي" مع الاعلامي كريم حسن شحاتة:" جئت للقاهرة برفقة المنتخب النيجيري في عام 1991 واندهشت حين أبلغوني برغبة النادي في التعاقد معي".
كما أبدى أمونيكي سعادته بانطلاق قناة الزمالك، مشيراً إلى أنها ستعرف أجيال عديدة تاريخ النادي ورموزه.
ويستضيف برنامج زملكاوي ايمانويل إيمانويكي نجم الزمالك الأسبق في حلقة تاريخية فور توليه مهمة المدير الفني لفريق مصر المقاصة.
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