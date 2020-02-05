شكرا لقرائتكم لوتشيسكو وجوفينكو وبن مصطفى يحصدون أفضلية يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق الروماني رازفان لوتشيسكو، والإيطالي سيباستيان جوفينكو، والتونسي فاروق بن مصطفى، الألقاب الشهرية في جوائز رابطة الدوري السعودي للمحترفين لشهر يناير، والتي شهدت إقامة الجولات 14 و15 و16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقاً للجنة الفنية في الرابطة وحسب معايير الأفضلية فقد حقق الروماني لوتشيسكو المدير الفني لنادي الهلال جائزة أفضل مدرب، فيما حقق الإيطالي جوفينكو أفضل لاعب، وفاز التونسي فاروق بن مصطفى حارس مرمى الشباب بجائزة أفضل حارس.

يذكر أن الألباني بيسنيك هاسي مدرب الرائد، والجزائري رايس مبولحي حارس مرمى فريق الاتفاق، والتونسي سعد بقير مهاجم أبها حصدوا جوائز الأفضلية لشهر ديسمبر الماضي.