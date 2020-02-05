تحديد الملاعب المستضيفة لربع نهائي كأس رئيس الدولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة عن الملاعب المحايدة المستضيفة لمباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة، حيث تقام مباراة بني ياس وشباب الأهلي دبي باستاد خليفة بن زايد في العين يوم الجمعة الموافق 21 فبراير/شباط، ويستضيف استاد بني ياس بالشامخة في اليوم نفسه مباراة الظفرة والجزيرة.

وتقام مباراة العين والوصل باستاد آل نهيان في نادي الوحدة يوم 22 فبراير، ومباراة اتحاد كلباء والشارقة في نفس اليوم باستاد نادي الإمارات.