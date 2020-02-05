اخبار الرياضه

تحديد الملاعب المستضيفة لربع نهائي كأس رئيس الدولة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد الملاعب المستضيفة لربع نهائي كأس رئيس الدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة عن الملاعب المحايدة المستضيفة لمباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة، حيث تقام مباراة بني ياس وشباب الأهلي دبي باستاد خليفة بن زايد في العين يوم الجمعة الموافق 21 فبراير/شباط، ويستضيف استاد بني ياس بالشامخة في اليوم نفسه مباراة الظفرة والجزيرة.

وتقام مباراة العين والوصل باستاد آل نهيان في نادي الوحدة يوم 22 فبراير، ومباراة اتحاد كلباء والشارقة في نفس اليوم باستاد نادي الإمارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديد الملاعب المستضيفة لربع نهائي كأس رئيس الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا