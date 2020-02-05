محمد بن راشد يشهد تحديات رموز اللقايا في المرموم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أمس، أشواط الرموز للقايا من هجن أبناء القبائل ضمن ثالث أيام مهرجان ولي عهد دبي للهجن الذي يقام في تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة (ميدان المرموم)، كما تابع السباقات الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي قام بتتويج الفائزين بالرموز بعد نهاية الشوط الثامن. واحتاجت «العزره» لحمد نهيان العامري ل7:14:7 دقيقة لتقطع رحلة الكيلومترات الخمسة وتهدي مالكها كأس ولي عهد دبي للقايا البكار المفتوح و1.5 مليون درهم، وذهبت بندقية اللقايا الجعدان المفتوح ومعها مليون درهم إلى حمد راشد حمد الكتبي الذي قدم «مستقيم» في مقدمة المطايا المشاركة في الشوط الثاني بزمن بلغ 7:14:6 دقيقة. واحتاجت «العزره» لحمد نهيان العامري ل7:14:7 دقيقة لتقطع رحلة الكيلومترات الخمسة وتهدي مالكها كأس ولي عهد دبي للقايا البكار المفتوح و1.5 مليون درهم، وذهبت بندقية اللقايا الجعدان المفتوح ومعها مليون درهم إلى حمد راشد حمد الكتبي الذي قدم «مستقيم» في مقدمة المطايا المشاركة في الشوط الثاني بزمن بلغ 7:14:6 دقيقة.

وغادرت «مغادره» لبيشان محمد فهيد العجمي بكأس ولي عهد دبي للقايا البكار «إنتاج» إلى السعودية وذلك بعد أن انفردت بصدارة الشوط الثالث مسجلة توقيتاً قدره 7:14:4 دقيقة، وكانت بندقية الشوط الرابع للقايا الجعدان للإنتاج من نصيب «راهي» بشعار ناصر حمد سهيل الخيلي الذي وصل إلى خط النهاية في توقيت قدره 7:15:1 دقيقة.

وتنافست أكثر من 1600 مطية تنحدر من سلالات مميزة في عالم سباقات الأصالة في خلال الفترة الصباحية، التي شهدت إقامة 22 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات، وخصصت الأشواط الاثنا عشر الأولى لهجن الإنتاج، وكانت جائزة المركز الأول فيها سيارة فاخرة (نيسان بلاتينيوم، نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب)، بالإضافة إلى عشرة أشواط نقدية.

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ونجحت «طله» لعبد الرحمن سيف العرياني في الحصول على صدارة الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات «إنتاج»، وهيمنت «شواهين» لعبد الله طالب محمد المري على المركز الأول في الشوط الرئيسي للقايا البكار المهجنات «إنتاج».

وكسب «غازي» لحمد معيوف الدرعي قمة الجعدان في شوط المحليات الثالث، وحسم «مشاكل» لراشد علي النعيمي الصدارة في الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات، وكان أفضل توقيت من نصيب «مياسه» لمظفر محمد خموشه العامري التي حسمت صدارة الشوط التاسع للقايا البكار المحليات للإنتاج بعد أن حققت توقيتاً قدره 7:22:7 دقيقة.

وتدشن هجن أصحاب السمو الشيوخ صباح اليوم مشوارها في مهرجان ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، وذلك من خلال منافسات اللقايا التي تقام صباحاً ومساءً بمجموع 33 شوطاً في الفترتين. وتشهد الفترة الصباحية 16 شوطاً مقسمة ما بين المحليات والمهجنات، وخصصت جوائز نقدية قيمة لجميع هذه الأشواط التي يتوقع أن تكون على صفيح ساخن كعادة جميع السباقات الخاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ.

وستكون هناك 17 سيارة فاخرة (نيسان بلاتينيوم، نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك اب) يحصل عليها الفائزون بالمركز الأول في جميع الأشواط المسائية، التي ستكون مقسمة ما بين أشواط المحليات والمهجنات.