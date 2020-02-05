فتيات الإمارات والأردن على عرش الفروسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: مسعد عبد الوهاب

فرضت فارسات الإمارات و الأردن، سيطرتهن على ألقاب الفردي والفرق في مسابقة قفز الحواجز التي أقيمت ضمن منافسات النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات «الشارقة 2020»، المقامة برعاية حرم صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، الجهة المنظمة للمحفل النسائي العربي الأكبر من نوعه الذي يجمع رياضيات 78 نادياً من 18 دولة عربية، يتنافسن في 9 ألعاب فردية وجماعية حتى 12 فبراير الجاري.

واحتضنت ميادين: نادي الشارقة للفروسية والسباق، بطولة الفروسية «قفز الحواجز»، وحصدت خلالها الفارسة الإماراتية قنا الهاشمي لقب الشوط الترحيبي «كلاس 1» والبالغة جوائزه 30 ألف درهم قبل أن تتمكن الأردنية سارة العرموطي من حسم لقب الشوط الرئيسي «كلاس 2» البالغة جوائزه 50 ألف درهم، وليذهب كأس الفرق لفارسات نادي الشارقة الرياضي للمرأة.

وتوج الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، والشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة للدورة، و ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، رئيس اللجنة التنفيذية للدورة وعدد من أعضاء الاتحادين العربي والإماراتي للفروسية، وممثلي الشركات الراعية، الفارسات الفائزات بالمراكز الأولى في مسابقة قفز الحواجز.

واستهلت مسابقات قفز الحواجز بالشوط الترحيبي «كلاس 1» الذي أقيم على ارتفاع حواجز تراوح ما بين 90 و100 سنتيمتر وبلغت إجمالي جوائزه 30 ألف درهم، وشهد تنافساً بين 23 فارسة، عرفت 12 منهن كيفية بلوغ شوط التمايز والختامي الذي استطاعت من خلاله فارسة أكاديمية فاطمة بنت مبارك الرياضية قنا الهاشمي على صهوة الجواد «أنجيلينا»، أن تقطع مسار الشوط دون أخطاء وتسجل الزمن الأسرع البالغ 30 ثانية و99 جزءاً من الثانية وتحسم المركز الأول وتحصد الميدالية الذهبية والجائزة المالية البالغة سبعة آلاف و500 درهم.

وعادت فارسات الإمارات لإيقاع الفوز؛ حيث قطعت زميلة الهاشمي في الأكاديمية خولة الهاملي على متن الجواد «فالنتينو» مسار شوط التمايز دون أخطاء وبزمن بلغ 34 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية لتكتفي بالميدالية الفضية وجائزة هذا المركز البالغة 6 آلاف درهم، وليذهب المركز الثالث لفارسة السعودية الأميرة جواهر آل سعود على متن جوادها «كارلو» بتسجيلها زمن بلغ 34 ثانية و56 جزءاً من الثانية ما أهلها لحصد الميدالية البرونزية وجائزة المركز البالغة 4500 ألف درهم.

وتواصلت الإثارة على ميدان المنافسات نحو الشوط الرئيسي «كلاس 2» الذي بلغت إجمالي جوائزه 50 ألف درهم، وأقيمت منافساته على ارتفاع حواجز تراوح بين 100 و120 سنتمتراً، وتنافس في جولته الأولى 19 من نخبة الفارسات العرب، قبل أن تحجز 10 منهن مقعدهن في شوط التمايز الذي استطاعت من خلاله الفارسة الأردنية سارة العرموطي على متن الجواد «فيروس» وحصدت الميدالية الذهبية والجائزة المالية المخصصة للمركز الأول البالغة 12 ألفاً و500 درهم.

وحرم فارق 14 جزءاً من الثانية فارسة نادي الشارقة الرياضي للمرأة نادية تريم على متن الجواد «أسكاريا» من حصدها للذهب لتنال الميدالية الفضية، بعد أن طافت شوط التمايز دون أخطاء وبزمن بلغ 64 ثانية و23 جزءاً من الثانية أهلها لاحتلال المركز الثاني وحصد الجائزة المالية لهذا المركز البالغة 10 آلاف درهم، فيما ذهب المركز الثالث للفارسة السعودية فنون الحميدان على متن الجواد «ديابلو دي غراسيت» لتنال الميدالية البرونزية و7 آلاف و500 درهم.

وأسفر إجمالي نتائج منافسات الفرق عن منح فارسات الشارقة الرياضي للمرأة جائزة المركز الأول والميدالية الذهبية وإجمالي الجائزة المالية المخصصة لهذا المركز البالغة 25 ألف درهم، مع فريق مكون من الفارسات شيماء الهاملي على متن الجواد «دونت ووري»، وميثاء الهاجري على صهوة الجواد «ألاسكا»، والفارسة إيمان المهيري على متن الجواد «دوويكارا»، والفارسة نادية تريم على متن الجواد «أسكاريا».

وحققت فارسات السعودية، المركز الثاني وتقلدن الميداليات الفضية والجائزة المالية المخصصة لهذا المركز والبالغة 15000 ألف درهم، مع فريق مكون من الفارسة غالية الموسى على متن الجواد «غيرونا»، والفارسة لما العجمي على متن الجواد «غالويتينا»، والفارسة الأميرة العنود آل سعود على متن الجواد «إيل مير فان هيت»، والفارسة فنون الحميدان على متن الجواد «ديابيو دي غراسيت».

البرونزية لفارسات الأردن

وتقلدت فارسات الأردن، الميداليات البرونزية، وحصدن الجائزة المالية للمركز الثالث البالغة 10 آلاف درهم، مع فريق مكون من الفارسات، ليان المومني على متن الجواد «غاسينغير»، والفارسة رنيم الفار على صهوة الجواد «مورانو ف دي هيوفيل»، والفارسة رولا منصور على متن الجواد «كيليكس بلو ستار»، والفارسة سارة العرموطي على متن الجواد «فيروس».