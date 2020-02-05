أروابارينا: بعض المنتقدين لشباب الأهلي لهم مصالح خاصة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعترف الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي بتراجع مستوى «الفرسان» في آخر مباراتين بالدوري، مؤكداً أن بعض الانتقادات التي خرجت بسبب الأداء السلبي لفريقه هدامة.

وقال أروابارينا: «لا يهمني آراء الآخرين، وحظي جيد أنني لا أفهم العربية، أعرف فريقي عندما يؤدي جيداً، وعندما لا يقدم المستوى المطلوب، وأتفق بأننا لم نظهر بالمستوى المطلوب في آخر مباراتين، وأنا تحدثت مع اللاعبين ووجهتهم للتركيز في الملعب، وعدم الاستماع للانتقادات، والآراء تختلف، بين انتقادات بناءة وأخرى هدامة لها مصالح خاصة، ولا تخدم الفريق».

وتابع: «عندما يكون الفريق في الصدارة، يتعرض إلى الكثير من أسهم الانتقادات».

وكشف أروابارينا أن اللاعب الأوزبكي الجديد سيتم تسجيله بديلاً للوفانور في دوري أبطال آسيا، كما كشف عن عودة أحمد خليل في لقاء الجزيرة غداً، وتحوم الشكوك حول مشاركة البرازيلي ليوناردو.