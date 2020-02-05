الزرعوني والصيعري يتقدمان لعضوية انتخابات اتحاد الكرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

كان هشام الزرعوني مرشح نادي الشارقة أول الذين تقدموا بترشحهم لخوض منافسات انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد الذي سيكون الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيساً له بالتزكية.

ويشغل الزرعوني منصب عضو اللجنة الانتقالية حالياً، كما تولى منصب رئيس اللجنة المالية في مجلس إدارة مروان بن غليطة قبل الاستقالة، إلى جانب شغل العديد من المناصب الرياضية التي كان أبرزها تولي رئاسة مجلس إدارة نادي الشعب قبل الدمج.

ويعتبر الزرعوني أحد المرشحين للفوز بمنصب العضوية من بين مرشحي أندية المحترفين الخمسة، في حال وقع عليه الاختيار للانضمام إلى القائمة التي سيختارها رئيس الاتحاد في القادم من الأيام.

كما تقدم نادي الوحدة بترشيح عامر الصيعري كمرشح عن النادي.

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ومع فتح باب الترشح يوم أمس، بدأت سريعاً تتكشف ملامح المرشحين للمنافسة على مناصب عضوية مجلس الإدارة، وإن لم يتم حتى الساعة وضع اللمسات النهائية.

وتشير بعض المصادر إلى أن هناك توجهاً في دبي لترشيح كل من علي حمد وحميد الطاير لمنصب العضوية، وهما من يشغلان حالياً منصب عضوية الانتقالية، في الوقت الذي يبدو أن أسهم بقاء خلفان بلهول ضمن القائمة كبيرة من خلال التعيين.

وتبدو الصورة أكثر غموضاً في العاصمة، رغم تقدم الوحدة بأوراق المرشح الصيعري، حيث تبدو الأمور معقدة خاصة في ظل تواجد أكثر من سيناريو وفق ما يدور في الأوساط.

وفي الوقت الذي كان عبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين حالياً هو المرشح الأوحد للبقاء في موقعه الحالي، خرجت بعض التسريبات التي تشير إلى إمكانية تقدم نادي العين بترشيح يوسف رسول خوري ليكون رئيساً للرابطة، بعدما بات اسم الجنيبي مطروحاً لمنصب أهم في منظومة الرياضة الإماراتية.

أما على مستوى الأسماء التي سيتم تقديمها من بين أندية الهواة، فيبرز اسم يوسف حسين السهلاوي لاعب الشارقة الدولي السابق وعضو الاتحاد السابق، كمرشح من نادي الحمرية، كما أن أحمد درويش سيكون أحد المرشحين من إمارة رأس الخيمة.

وسيكون اسم العنصر النسائي الذي سيكون في القائمة سواء بالانتخاب أو بالتعيين بين الثنائي الحالي أمل بوشلاخ وعائشة الطنيجي.