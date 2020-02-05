صالح إسماعيل: طموح بني ياس الرابع أو الخامس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد



قدم بني ياس مستوى جيداً في المباريات الثلاث الأخيرة بدوري الخليج العربي، وحقق سلسلة من الانتصارات المتتالية للمرة الأولى في الموسم الحالي، وحصد قرابة نصف النقاط التي حصل عليها منذ بداية البطولة في الجولات الثلاث الأخيرة، ليصل رصيده إلى 20 نقطة ويصبح على بعد 7 نقاط من الشارقة صاحب المركز الرابع.

وأكد صالح إسماعيل المشرف العام على فريق بني ياس أن سبب الطفرة في مستوى السماوي خلال الفترة الماضية يعود إلى بروز عدد لا بأس به من الوجوه الشابة وتقديم مستوى مضاعفاً، مشيراً إلى أن بني ياس يضع نصب عينيه إنهاء الموسم الحالي في المركز الرابع أو الخامس في الترتيب.

وقال: «الفريق أصبح أفضل من السابق، ويلعب بتوازن في الجانبين الدفاعي والهجومي، وبعد انتقال الإسباني بيدرو كوندي إلى شباب الأهلي اتجه اللاعبون للاعتماد على أنفسهم والتحلي بالجماعية في الأداء».

وأضاف: «نجحنا في الفوز بمباراتي النصر وعجمان خارج ملعبنا للمرة الأولى في الموسم الحالي، ثم المواصلة بنفس القوة في الأداء أمام الظفرة في الجولة 15 وانتزاع فوز مهم، ولابد أن أشيد بجهود جميع اللاعبين في الفريق وخاصة الوجوه الشابة التي قدمت مستويات جيدة، وهم أحمد أبو ناموس الذي صنع الفارق وساهم في تسجيل العديد من الأهداف ورجح الكفة الهجومية بعدما شارك في المقدمة بجانب سهيل النوبي، وتذخر تشكيلة السماوي بالعديد من الوجوه الشابة في مختلف المراكز، كما أن عناصر الخبرة قدمت الإضافة المرجوة وأسهمت في الانتصارات.

وتابع: الجهود جماعية من جميع اللاعبين بجانب العمل الدؤوب الذي يقوم به الجهاز الفني بقيادة الألماني وينفريد شايفر المدير الفني الذي نجح في القراءة الجيدة للأندية التي التقينا بها وخرج بالمطلوب.

وأوضح صالح إسماعيل أن بني ياس أنهى الموسم الماضي في منتصف الترتيب بالدوري، لافتاً إلى أن السماوي يطمح لإنهاء الموسم الحالي في المركز الرابع أو الخامس بعد المستوى الجيد الذي ظهر به في الفترة الماضية.