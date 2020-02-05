«دبي الحرة» ترعى المرحلة الثانية للطواف النسائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت إدارة سوق دبي الحرة، عن مشاركتها في دعم ورعاية طواف دبي النسائي الدولي الذي ينظمه اتحاد الدراجات بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في الفترة من 17 إلى 20 فبراير الجاري بدعم من الاتحاد الدولي للدراجات وبمشاركة 16 فريقاً من مختلف دول العالم، إضافة إلى فريق الإمارات.

وقام بتوقيع عقد الرعاية صلاح تهلك، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية لسوق دبي الحرة، ونوره الجسمي، رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والتطوير باتحاد الدراجات مديرة الطواف التي أشادت بهذه الخطوة الطيبة التي تؤكد حرص سوق دبي الحرة على نجاح الطواف ودعم نشاط العنصر النسائي ومباركة انطلاقته نحو البطولات الدولية، وأعلنت عن إطلاق اسم سوق دبي الحرة على المرحلة الثانية للطواف.

وأكد صلاح تهلك، أن سوق دبي الحرة، تحرص كل الحرص على دعم الأنشطة والبطولات الدولية وسباقة في رعاية البطولات التي تقام في دبي، وذلك في إطار خدمة المجتمع ونهضة الرياضة الإماراتية، مشيراً إلى أن طواف دبي النسائي الدولي يعد من المبادرات الجيدة للإتحاد.