عبيد الله: فخورون برعاية بطولة أم القيوين لكرة القدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل فريقا أصباغ ناشونال والاتحاد الرياضي إلى نهائي بطولة أم القيوين لكرة القدم التي تختتم الجمعة، وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

وجاء تأهل فريق أصباغ ناشونال بعد فوزه على فريق اس جي تي 2-0 في المباراة التي جرت بينهما أمس الأول على ملاعب النادي العربي ضمن نصف نهائي البطولة، وحصل لاعب أصباغ ناشونال عبد الحق على جائزة أفضل لاعب في المباراة، فيما جاء تأهل فريق الاتحاد الرياضي عقب فوزه على فورسيز 1-0، ونال لاعب الاتحاد سعد مامس جائزة الأفضل.

وتجذب بطولة أم القيوين لكرة القدم العديد من الرعاة بعد النجاحات التي ظلت تحققها طوال السنوات الماضية، ومن رعاة البطولة بنك الإمارات دبي الوطني الذي ظل يحرص على هذه الرعاية في كل موسم منذ عدة سنوات وتأتي الرعاية في إطار المسؤولية المجتمعية للبنك، وتقدم سعود عبيد الله نائب الرئيس التنفيذي رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني بالشكر والتقدير لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين، لإتاحته الفرصة ليكون البنك جزءاً من الحدث الكبير. وقال: فخورون بأن نكون ضمن رعاة الحدث ونتشرف برعاية البطولة التي ظلت تحقق النجاح تلو النجاح منذ سنوات طويلة، من واجبنا أن ندعم البطولات المحلية في الدولة، وتأتي رعايتنا للبطولة من واجبنا كمؤسسة وطنية تسهم في الرياضة والخدمة المجتمعية، ونأمل أن تكون البطولة في نسختها الحالية قد قدمت كل ما هو جديد ومفيد للشباب.