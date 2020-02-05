الكشافة العالمية في ضيافة «الإمارات»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات، تطوير العلاقات المشتركة مع اللجنة الكشفية العالمية، وذلك خلال الزيارة التي قام بها كريج توربي إلى مقر جمعية كشافة الإمارات بدبي، بحضور الدكتور عبد الله المشرخ، عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الرواد، وخليل رحمة، الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات.

وقال كريج توربي عن زيارته: لقد كان شرفاً عظيماً لي أن يتم استقبالي في مقر جمعية كشافة الإمارات، من قبل القيادات الكشفية لجمعية كشافة الإمارات ومفوضية الكشافة في دبي.

وقدم الدكتور سالم الدرمكي الشكر لرئيس اللجنة الكشفية العالمية على هذه الزيارة، وقدم له الدرع التذكارية لجمعية كشافة الإمارات ومفوضية كشافة دبي، والمنديل التذكاري لمخيم المرموم الكشفي.