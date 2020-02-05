«الفجيرة» بطلاً لدوري مصارعة الأشبال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق الفجيرة للفنون القتالية للمصارعة، بلقب دوري الإمارات للمصارعة لفئة الأشبال، لموسم 2019 -2020، وذلك في ختام البطولة التي احتضنتها صالة مدرسة الأنصار العالمية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالشارقة، وبفوزه أضاف نادي الفجيرة لقباً جديداً لرصيده هذا الموسم، بعدما فاز في نهاية يناير المنصرم ببطولة دوري الإمارات للمصارعة لفئة الناشئين. وشهدت البطولة مشاركة 4 فرق وهي الشارقة والفجيرة في المجموعة الأولى، أما المجموعة الثانية فقد ضمت أبوظبي ودبي، وجاء تتويج فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية لأشبال المصارعة برصيد 9 نقاط بفوزه في جميع مبارياته الثلاث ليحتل المركز الأول برصيد 9 نقاط، واحتل المركز الثاني فريق دبي برصيد 6 نقاط، وحل ثالثاً فريق الشارقة (الأنصار).

وضمت قائمة فريق الفجيرة الذهبي هزاع خالد، أحمد جاسم، محمد موسى، سلطان فهد، عبدالله راشد، تميم صالح، أحمد مصلح، راشد سعيد، خليفة محمد، والمدرب توفيق السيد.