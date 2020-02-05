«دبي التجاري» يرعى نصف ماراثون رأس الخيمة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نصف ماراثون رأس الخيمة عن حصول النسخة ال14 منه والتي تقام يوم 21 فبراير/شباط الجاري بجزيرة المرجان، على الرعاية الرئيسية من بنك دبي التجاري، أحد المصارف الرائدة بدولة الإمارات.

وتشكل الرعاية التي يوفرها بنك دبي التجاري لنصف الماراثون جزءاً أساسياً من استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للمصرف، والهادفة إلى التشجيع على تبني أساليب حياة صحية أكثر.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: يفخر «بنك دبي التجاري» بأن يكون أحد الرعاة الرئيسيين لنصف ماراثون رأس الخيمة، والذي يعد حدثاً دولياً مرموقاً، ولكونه أسرع نصف ماراثون في العالم، فإنه يعمل على الارتقاء بسمعة الإمارات كموقع رئيسي للرياضات المهمة، وتتماشى هذه المبادرة تماماً مع استراتيجيتنا العامّة للمسؤولية الاجتماعية؛ الهادفة إلى تشجيع اعتماد أساليب حياة صحية بين سكان دولة الإمارات.

من جهته، قال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: يكسب نصف ماراثون رأس الخيمة الشهير عالمياً مكانة أقوى مع مرور كل عام؛ لذلك يسعدنا الترحيب بشريك بارز مثل بنك دبي التجاري في سباق عام 2020.