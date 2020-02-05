620 ألف درهم لأبطال السباق الثامن في جبل علي

أعلنت اللجنة المنظمة لسباقات الخيول، أمس، تفاصيل السباق الثامن الذي يحمل سباق «أم سقيم» والذي سينطلق بعد غدٍ الجمعة، ويبلغ مجموع الجوائز المرصودة للأبطال 620 ألف درهم بمشاركة 111 جواداً من أصل 133 سجلت للمشاركة في السباق، وتم الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مبنى الإدارة بمضمار جبل علي، بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والمهندس شريف الحلواني مدير المضمار وعبدالله الأنصاري ومسعود صالح عضوي لجنة سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وممثلو الشركات الراعية خالد الحمادي ممثل بنك دبي التجاري راعي الشوط الأول وجائزته 75 ألف درهم، وعلي محمد مردود ممثل بنك الإمارات دبي الوطني الذي يتولى رعاية الشوطين الخامس والسادس وجائزتهما 100 ألف درهم و75 ألف درهم، وباسم زكريا من الشعفار للاستثمار راعي الشوط الثاني وجائزته 80 ألف درهم، وأحمد عثمان من الساحل للمقاولات راعي الشوط السابع وجائزته 90 ألف درهم، وعبدالحليم برقاوي من الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين راعي الشوط الثالث وجائزته 85 ألف درهم، وسيكون الشوط الرابع هو الشوط الرئيسي برعاية مزارع ديرنزتاون استد وجائزته 115 ألف درهم، وياسر مبروك من هيئة الإمارات لسباق الخيل إلى جانب عدد من المدربين والفرسان.

واستهل المهندس شريف الحلواني المؤتمر الصحفي مرحباً بممثلي الشركات الراعية وأشاد بجهودهم في دعم ورعاية سباقات المضمار الأصفر نيابة عن سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لمضمار جبل علي، وتوجه بشكر خاص إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وأشاد بالدور الذي يلعبه ميرزا الصايغ في نقل فكر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في دعم المضمار الأصفر، وهو ما يؤكد الشراكة الاستراتيجية بين المضمار العائلي وإسطبلات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وأعلن الحلواني عن 130 جائزة ستقدم للجمهور عن طريق السحب عبر الكوبونات المجانية التي توزع للجمهور عند مداخل المضمار ومن بينها جوائز مالية وعينية.

من جانبه، قال ميرزا الصايغ إن إسطبلات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم (شادويل وديرنزتاون) مستمرة في نهجها ورسالتها في دعم سباقات جبل علي، وأكد أن سمو الشيخ حمدان بن راشد كان في قمة السعادة خلال مشاهدته للسباق الماضي، ومصدر سعادة سموه عودة المضمار الأصفر بقوة، وأشاد ميرزا الصايغ بجهود سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في دعم المضمار الأصفر، وأكد أن سمو الشيخ حمدان بن راشد يولي سباقات جبل علي اهتماماً خاصاً من خلال اختبار خيوله والتعرف على إمكاناتها وقدراتها في المضمار وكشف أن اسطبلات شادويل استقبلت 12 مولوداً جديداً خلال الأيام الماضية.

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ونقل ياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل الانطباع الجيد للفرسان بعد مشاركتهم في السباق السابع الماضي بجبل علي، وقال: «أعرب الفرسان عن سعادتهم بالأرضية المثالية في المضمارالعائلي، وكذلك أشاد المدرب الفرنسي نيكولاس باشلارد مدرب خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بالأرضية، واعتبرها أرضية نموذجية للسباقات».

على خط متصل، أعلن المهندس شريف الحلواني بعد نهاية المؤتمر الصحفي أن هيئة الامارات لسباقات الخيول وافقت لمضمار جبل بإضافة الشوط الثامن اعتباراً من السباق التاسع والعاشر والحادي عشر كنوع من التعويض للسباقات التي لم تقم خلال فترة التوقف الأخيرة، وبالتالي ستكون الأشواط خلال السباقات المذكورة 8 أشواط بدلاً من 7 أشواط.

وأعلنت اللجنة المنظمة للسباقات في مضمار جبل علي عن إجمالي قيمة الجوائز المالية التي رصدت للترشيحات الصحيحة لأشواط السباق الثامن والبالغة 78 ألف درهم، بالإضافة إلى طرح السيارة الثامنة للجمهور في سباق بعد غدٍ.المؤسسات الراعية.. فخر بالتواجد

توجه ممثلو الشركات الراعية للسباق الثامن في مضمار جبل علي بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وأعربوا عن سعادتهم بالتواجد في سباقات المضمار الأصفر، وقال باسم زكريا ممثل الشعفار للاستثمار إن المجموعة تعد واحدة من أعرق المجموعات الاقتصادية في الدولة التي تحرص على دعم سباقات الخيول في المضمار الأصفر، وقال خالد الحمادي ممثل بنك دبي التجاري إن الرعاية ترسخ مكانة البنك كراع رئيسي للأحداث والفعاليات الرياضية التي تعكس تراث الدولة وعلى رأس هذه الفعاليات سباقات الخيول والفروسية بصفة عامة، وقال علي محمد مردود ممثل بنك الإمارات دبي الوطني راعي الشوطين الخامس والسادس في سباق الجمعة القادم: «بلا شك سعادتنا كبيرة بالشراكة في الرعاية مع مضمار جبل علي، ونتمنى أن تتواصل هذه الشراكة في المستقبل بصورة أكبر، فدعم الفعاليات الرياضية يعتبر جزءاً من استراتيجية البنك تجاه المجتمع»، وأثنى أحمد عثمان من شركة الساحل للمقاولات على سباقات الخيول في المضمار الأصفر من حيث الاهتمام الإعلامي والجماهيري الذي تحظى به.