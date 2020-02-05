البطائح يهزم مليحة ويتصدر دوري الصالات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو



تصدر البطائح دوري الصالات بفوزه على مستضيفه وجاره مليحة 5-2، بعد أن فرض الظفرة التعادل على ضيفه شباب الأهلي 3-3.

وشهدت قمة الظفرة وشباب الأهلي إثارة كبيرة، حيث تقدم فيها الأخير3-1 وعادل الظفرة 3-3، ثم أهدر شباب الأهلي فرصة الفوز بعدما أضاع لاعبه أحمد حسين حماد ركلة الجزاء التي احتسبت للضيوف في آخر ثانية من زمن اللقاء.

وبنهاية مباريات الجولة 12 من دوري الصالات يصبح الترتيب على النحو التالي: البطائح في الصدارة بفارق الأهداف عن دبا الحصن المتساوي معه في 21 نقطة، وشباب الأهلي والنصر في المركزين الثالث والرابع برصيد 20 نقطة لكل منهما، وخورفكان خامساً برصيد 18 نقطة.

وما زالت حظوظ فريق اتحاد كلباء صاحب المركز السادس قائمة بقوة في الدخول ضمن الفرق المرشحة والمتنافسة على بلوغ«البلاي أوف»، ويحتل فريق الظفرة صاحب الطفرة في الدور الثاني المركز السابع برصيد 9 نقاط، ومليحة في المركز الثامن برصيد 6 نقاط والحمرية تاسعاً برصيد 4 نقاط.