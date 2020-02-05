العراق تحصد ذهبية القوس والسهم.. وبرونزية للإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصدت اللاعبة الأولمبية رند سعد المشهداني، من نادي الخطوط الجوية العراقية، ذهبية منافسات الدور التأهيلي للقوس الأولمبي- فردي بعد تحقيقها 557 نقطة بالدور الأول والثاني على صعيد مسافة 18م، كما أحرزت زميلتها الأولمبية فاطمة سعد المشهداني، ذهبية القوس المركب- فردي بعد أن حققت 567 نقطة، وذلك في منافسات اليوم الأول للقوس والسهم.

وشهدت المنافسات مشاركة 18 لاعبة يمثلن 6 أندية من : الإمارات والعراق والسعودية والبحرين والسودان؛ حيث أحرزت اللاعبة مريم عيسى نجم من نادي البحرين للرماية الميدالية الفضية بعد تحقيقها ل524 نقطة، فيما نالت لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة فاطمة محمد البلوشي الميدالية البرونزية بعد أن أحرزت 500 نقطة.

وحجزت أندية البحرين للرماية، والشارقة الرياضي للمرأة، ومركز الرياض السعودي، وأبوظبي للكريكت، مقاعدها في المربع الذهبي للبطولة.وتختتم بعد ظهر اليوم منافسات البطولة للفردي والفرق والمقامة بالصالة المغلقة بنادي الثقة للمعاقين.

وتنطلق اليوم مسابقات الرماية الساعة 9 صباحاً بصالة الرماية بمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.