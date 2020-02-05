كاران خاشانوف يتدرب في أكاديمية الحبتور للتنس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتدرب كاران خاشانوف لاعب التنس الروسي الذي حصد المرتبة ال8 في تصنيفات رابطة محترفي التنس العام الماضي؛ بعد فوزه بأربعة ألقاب في مباريات الفردي، حالياً، في أكاديمية الحبتور للتنس في دبي، مع انطلاق بطولة رابطة محترفي التنس لعام 2020، ويستعد خاشانوف المقيم في دبي حالياً للمشاركة في بطولات عدة؛ منها: بطولة دبي المقررة بين 17 و29 فبراير/شباط، ويتحضّر اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً للمشاركة في البطولتين المقبلتين التابعتين لرابطة محترفي التنس - بطولة ABN AMRO العالمية في كرة المضرب، وبطولة Open 13 Provence - في هولندا وفرنسا على التوالي؛ بعدما خاض مباراة متقاربة ضد نيك كيريوس في الجولة الرابعة من بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن في 25 يناير/كانون الثاني الماضي. وقد تحولت دبي إلى وجهة مفضّلة للاعبي التنس في الأعوام الأخيرة، فهي تستقطب كبار اللاعبين؛ بفضل مناخها الذي يتيح مواصلة التدريبات على مدار العام، ومنشآتها الخاصة برياضة التنس، وسهولة السفر من دبي إلى باقي بلدان العالم، ونمط الحياة الرائع، والإعفاءات الضريبية، وهي إلى جانب مونت كارلو وجنيف، تعد دبي الوجهة المفضلة لأشهر لاعبي العالم. وسيتردد خاشانوف المصنَّف حالياً في المرتبة ال16 في مجموعته، على أكاديمية الحبتور للتنس في الأسبوع الأول من فبراير/شباط 2020؛ حيث سيتدرّب في الملاعب المفتوحة والمغلقة على السواء، مستخدماً مضرب Wilson H22

المفضّل لديه، والمزوّد بالنموذج الوتري 18×20.

وقد علّق خاشانوف قائلاً: «متحمس جداً للتدرب في هذه المنشآت، على مشارف البطولات المقبلة في روتردام ومرسيليا ودبي. بما أنه تتوافر ملاعب مفتوحة ومغلقة في الأكاديمية، فهذا يساعدني على التكيّف مع الظروف المختلفة في اللعب، والتي تتنوع بين الملاعب الأكثر دفئاً؛ حيث تطير الكرة لمسافة أبعد، والملاعب المغلقة والمزودة بتكييف هوائي؛ حيث تكون الكرة أقل وثباً، واللعب في الملاعب المفتوحة الحارة في دبي، يساعد أيضاً في تحسين مستويات اللياقة البدنية».