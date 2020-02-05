شباب الأهلي يتعثر ويوسع الفارق مع أقرب مطارديه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

فشل فريق شباب الأهلي في تحقيق فوزه السادس توالياً والثاني عشر هذا الموسم، حين سقط في فخ التعادل السلبي في الجولة 15 من دوري الخليج العربي أمام مضيفه الفجيرة المهدد بالهبوط، لكن المثير أن «الفرسان» الذي خسر نقطتين ابتعد بفارق 9 نقاط عن أقرب مطارديه الشارقة، بعدما كان الفارق 8 نقاط في الجولة 14.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 36 نقطة مقابل 27 للشارقة الثاني والعين الثالث والجزيرة الرابع، مع التذكير أن العين لديه مباراة مؤجلة سيلعبها مع اتحاد كلباء في 14 الحالي.

توقف عداد «الفرسان» التهديفي عن الدوران للمرة الأولى منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، حين سقط وقتها أمام النصر بهدف دون مقابل في المرحلة الخامسة.

ووضح ضعف أداء الفرسان في هذه المباراة، حيث كانت أسوأ 90 دقيقة يلعبها الفريق الذي عانى كثيراً على مستوى بناء الهجمات وصناعة الفرص أمام مرمى المضيف، واحتاج المتصدر إلى تدخلات مميزة من الحارس العملاق ماجد ناصر ليحافظ على نظافة شباكه.



خماسية الزعيم



أراد العين أن تكون بداية رحلته في الدور الثاني من المسابقة نارية، فكان لاعبوه على الموعد لتقديم وجبة كروية دسمة، استعرض بها الزعيم عضلاته الهجومية بتسجيل خماسية في مرمى الوصل، وأكد صلابته الدفاعية لينهي ثالث مباراة محلية وآسيوية دون أن يمنى مرماه بهدف.

ولعب العين تحت قيادة المدرب الجديد بيدرو إيمانويل 3 مباريات (مباراة آسيوية ومباراتان في الدوري) ليسجل 9 أهداف ودون أن يدخل مرماه أي هدف (فاز على بونيدكور 1-صفر وعلى خورفكان 3-صفر).

وقفز الزعيم إلى الوصافة بالشراكة مع الشارقة والجزيرة، وإن كان لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة قد يكون الفوز بها كفيلاً بتقليص الفارق إلى 6 نقاط مع شباب الأهلي.

وعكست المباراة أمام الفهود تميز الزعيم هجومياً، خاصة في ظل تألق النجم محمد عبد الرحمن الذي سجل ثنائية سريعة، قبل أن يظهر التوجولي لابا كودجو الذي سجل بدوره ثنائية ثانية للفريق البنفجسي، قبل أن يختتم البديل جمال معروف المهرجان التهديفي بتسجيل الهدف الخامس.

ووضحت بصمة المدرب بيدرو على أداء الفريق العيناوي، بعدما عرف كيفية تلافي الثغرات والمشاكل الدفاعية التي كان الفريق يعانيها في الدور الأول، لتكون بدايته إياباً عاصفة، وتنذر بخطر قادم على شباب الأهلي المتصدر.

وباتت زيارة الوصل إلى ملعب هزاع بن زايد بمثابة «الكابوس»، بعدما مني الفريق بالخسارة بالخمسة للمرة الثانية على التوالي، بعدما انتهى لقاء إياب الموسم الماضي بالخمسة أيضاً.

ولم تكن المباراة التي حملت الرقم 50 للمدرب الروماني ريجيكامب مع الوصل في كل البطولات بالمستوى المأمول، حيث مني «الفهود» بالخسارة 22، مقابل 20 فوزاً و8 تعادلات.

ووصل عدد الأهداف التي سكنت مرمى الوصل تحت إشراف المدرب السابق للوحدة إلى 102 هدف.

وتعتبر هذه الخسارة الثقيلة الثالثة التي يمنى بها الوصل هذا الموسم، بعدما خسر أمام الشارقة 1-5 (الجولة الرابعة)، وأمام الجزيرة صفر-4 (الجولة العاشرة)، وأخيراً أمام العين 5- صفر (الجولة 15).



البطل يعود



وعاد الشارقة حامل اللقب إلى لغة الانتصارات التي غاب عنها في المراحل الخمس الأخيرة، واستطاع تضميد الجراح بالانتصار على كلباء 3-1، ليتفوق على النمور ذهاباً وإياباً، وليحفظ لنفسه فرصة البقاء في صلب المنافسة.

وتقمص لاعب الرأس الأخضر ريان منديز دور نجومية اللقاء، حين سجل الهدف الأول وصنع الهدفين الثاني والثالث، كما شهد اللقاء البصمة التهديفية الأولى للاعب البرازيلي كايو لوكاس الذي سبق له الدفاع عن ألوان العين من قبل.

ويعتبر الفوز الشرقاوي هو الأول للفريق في عام 2020، والأول منذ 15 ديسمبر /كانون الأول الماضي، حين تغلب على النصر بهدفين مقابل هدف.

وفرض الوحدة نفسه بطلاً في ديربي العاصمة، بعدما تغلب على جاره ومضيفه الجزيرة بهدف دون مقابل، ليحقق قفزة كييرة في جدول الترتيب وبات يتأخر بفارق نقطة واحدة عن ثلاثي الوصافة، و10 نقاط عن المتصدر شباب الأهلي.

وحقق الوحدة الفوز بالديربي ذهابا وإيابا، كما سجل انتصاره الثالث على التوالي على الجزيرة في الدوري رغم كل التعاقدات المبهرة التي قام بها الأخير في ميركاتو الصيف.

وأثبتت تعاقدات الوحدة الشتوية أنها حملت دفء النتائج الإيجابية لأصحاب السعادة، بعدما عزف الفريق لحن السعادة للمرة الرابعة على التوالي، ليكون الفريق الأكثر تميزاً في الجولات الأخيرة التي نال بها 12 نقطة من أصل 12 ممكنة.

وتمكن الوحدة من تسجيل فوزاً أبيض للمرة الثانية في المباريات الثلاث الأخيرة، وهو من عانى الضعف والأخطاء الدفاعية كثيراً.

وباتت آمال الفريق الجزراوي بنيل اللقب أقرب إلى «مهمة مستحيلة» بعدما تعرض للخسارة الرابعة في أول 15 جولة، منها ثلاث على أرض استاد محمد بن زايد، وهو أمر نادر الحدوث في مشاركاته بعصر المحترفين.

ولا يزال الجزيرة يدفع ثمناً باهظاً لضعف المردود التهديفي للاعبيه الأجانب الذين اكتفوا بتسجيل هدف واحد في 15 مباراة، كما أن خيارات المدرب كايزر عليها الكثير من الكلام، وقد أبقى عمر عبد الرحمن «عموري» على مقاعد الاحتياط لأسباب فنية غير واضحة.

وكان النصر الخاسر الأكبر حين سقط على أرض ملعب آل مكتوم أمام مضيفه عجمان بهدف دون مقابل، لتكون المرة الأولى التي يخسر فيها أمام «البرتقالي» ذهاباً وإياباً في موسم واحد.

وسجل عجمان التفوق الكبير على المنافس الأزرق في سجل مواجهتهما المباشرة في دوري المحترفين، برصيد 7 انتصارات لعجمان مقابل 6 للنصر و5 تعادلات في 18 مباراة جمعتهما.

أما العميد فقد أضاع بوصلة الانتصارات منذ فوزه بلقب كأس الخليج العربي، حيث حصد نقطة واحدة في آخر 3 مباريات، كما صام لاعبوه عن التسجيل في المباريات الثلاث.

وواصل بني ياس رحلة التميز في الجولات الأخيرة، حين حقق انتصاره الثالث على التوالي بفوزه على الظفرة بهدف دون مقابل، ليرفع «السماوي» رصيده إلى 20 نقطة ليصبح على بعد 7 نقاط من أهل الوصافة.

أما الظفرة فقد تعرض للخسارة الثانية على التوالي، ليفشل في تكملة ما حققه ذهاباً، وليسجل بداية غير مبشرة إياباً، بعدما لعب دور الحصان الأسود في الجولات الأخيرة من مرحلة الذهاب حين حقق 5 انتصارات وتعادل في آخر 6 جولات من الدور الأول.

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أهل القاع



ولم ينجح أي من رباعي القاع في تحقيق الفوز في المرحلة 15، ليستمر المشهد على ما هو عليه، وإن كان الفارق قد تقلص بين الثلاثي الأخير واتحاد كلباء الذي يحتل المركز الحادي عشر في جدول الترتيب في رحلة زحف الرباعي نحو ضمان البقاء بين الكبار في عالم الأضواء.

وتعرض اتحاد كلباء لخسارة جديدة هي التاسعة له هذا الموسم، حين سقط بالثلاثة أمام الشارقة حامل اللقب، ليستمر في دائرة المهددين.

وإستطاع الفجيرة عرقلة شباب الأهلي المتصدر بعدما أجبره على التعادل سلباً، ليكون التعادل الثاني مقابل 3 هزائم في آخر 5 جولات ل«الذئاب»، بعدما حقق الانتصار الأخير له في المسابقة على حساب بني ياس في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وانتهت موقعة القاع بين حتا وضيفه خورفكان بالتعادل الإيجابي 1-1، ليفشل حتا في تذوق طعم الانتصار للجولة الثامنة على التوالي، حيث كان فوزه الأخير في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني.



لابا يغرد في صدارة الهدافين



واصل التوغولي لابا كودجو مهاجم فريق العين التألق حين سجل ثنائية في مرمى الوصل ليرفع غلته إلى 15 هدفاً مع الوصول إلى ختام الجولة 15.

وشهدت المرحلة 15 تسجيل 14 هدفاً كان نصيب اللاعبين الأجانب منها 12 هدفاً.

وهنا سجل أبرز الهدافين:

15 هدفاً: التوغولي لابا كودجو (العين).

12 هدفاً: الأرجنتيني تيغالي (الوحدة).

9 أهداف: البرازيلي ليما (الوصل) وعلي مبخوت (الجزيرة).

8 أهداف: التوغولي مالابا (اتحاد كلباء) وأحمد خليل (شباب الأهلي)، والبرازيلي جواو بيدرو (الظفرة) وريان منديز (الشارقة).

7 أهداف: البرازيلي كورنادو (الشارقة)، والإسباني كوندي (شباب الأهلي)، والبرازيلي سواريز (الوصل) والغامبي تراولي (عجمان).



30 طرداً في 15 جولة



شهدت الجولة 15 حالة طرد كانت من نصيب سالم عبدالله (العين)،ليرتفع عدد البطاقات الحمراء إلى 30 بطاقة في 15 جولة.

وكانت أكثر حالات الطرد في الجولة السادسة: فواز عوانة وسهيل النوبي (بني ياس)، وعبدالله صالح (الفجيرة)، وخالد سبيل (الوصل)، ومحمد شاكر (العين)، وفي الجولة 13: ناصر عبدالهادي (اتحاد كلباء)، وحسن زهران (عجمان)، ومحمد عايض (النصر)،وجوان بيتار (بني ياس)، وفهد سبيل (الفجيرة)، وعبدالرحمن يوسف (الظفرة)، ومحمد عبدالباسط (الشارقة).