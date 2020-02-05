الزمالك يعود إلى أجواء الدوري عبر بوابة حرس الحدود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

يعود الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك للمنافسة المحلية، اليوم، عندما يستضيف فريق حرس الحدود في التاسعة والنصف مساء باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال16 للدوري.

ويخوض الزمالك مباراة اليوم منتشياً، عقب انتهاء مباريات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، وتأهل الفريق إلى دور الثمانية، بعد تعادله في الجولة الأخيرة أمام أول أغسطس الأنجولي في لواندا سلبياً.

الزمالك يخوض مباراة اليوم محتلاً المركز الخامس في الدوري، برصيد 25 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 مباريات والهزيمة في مباراتين، وأحرز لاعبوه 18 هدفاً، واستقبلت شباكه 10 أهداف، وفي المقابل فإن فريق حرس الحدود يحتل المركز العاشر برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 5 مباريات.

واستقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون على عودة القوام الأساسي للمشاركة مرة أخرى، بعد قرار منحهم راحة من رحلة أنجولا.

وتحدث كارتيرون مع لاعبي الزمالك أثناء المعسكر عن طريقة لعب فريق حرس الحدود، وأن المنافس يجيد إغلاق المساحات دفاعياً.ومن المتوقع أن يبدأ كارتيرون المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي «محمد حسن»، وفي الوسط المهاجم الثلاثي محمد أوناجم وشيكابالا وأوباما وفي الهجوم مصطفى محمد.

في المقابل يدخل حرس الحدود اللقاء بعد الخسارة المفاجئة، التي نالها الفريق على ملعبه في الجولة الأخيرة أمام أسوان1-2، وهو ما جعل طارق العشري المدير الفني للفريق يقوم بإظهار العين الحمراء للاعبين، مهدداً المقصرين بالاستبعاد النهائي من التشكيلة الأساسية، في ظل حالة التراخي التي ظهرت على البعض، بعدما احتلوا مركزاً متقدماً في جدول الدوري.

ومن المتوقع أن يبدأ حرس الحدود مباراته اليوم بتشكيل مكون من أحمد السعدني في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي عمرو الحلواني ومحمد عبد الفتاح وعبد الله جمعة ومصطفى علي، وفي الوسط مصطفى جمال وأنطوني لوكاسا وإبراهيما كونيه، ومحمد عبد اللطيف جريندو وجاتوش بانوم، وفي الهجوم نانا أنتوي.من جهة أخرى، فشل المقاولون العرب الوصيف في تقليص الفارق عن الأهلي المتصدر بخسارته أمام انبي 1-2.

وتوقف رصيد المقاولون عند 32 نقطة في المركز الثاني متخلفاً بفارق 4 نقاط عن الأهلي المتصدر الذي يملك أربع مباريات مؤجلة.وحقق أسوان فوزاً ثميناً على ضيفه الإسماعيلي 2-1.ومني الإسماعيلي بالهزيمة الأولى له بقيادة الفرنسي ديدييه جوميز المدير الفني الجديد.