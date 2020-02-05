الإمارات يتعاقد مع البلجيكي مكنون

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

تعاقد نادي الإمارات مع البلجيكي زكريا مكنون، وتم قيده في قائمة اللاعبين المقيمين، وكانت إدارة «الصقور» ركزت خلال الفترة الأخيرة على اللاعبين المقيمين ومواليد الدولة؛ حيث تعاقدت مع 9 لاعبين في الفئتين تم تقييدهم في الفريق الأول، وفريق 19سنة.

وقال محمد إسماعيل رئيس شركة كرة القدم بنادي الإمارات، إن إدارته حريصة على انتداب خامات جيدة وفقاً لمواصفات معينة؛ من أجل بناء فريق قوي بإمكانه الصعود لدوري الخليج العربي، والاستمرار مع الأندية المحترفة.

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