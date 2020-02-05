شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات مشددة ضد الهلال السوداني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تغريم نادي الهلال السوداني 100 ألف دولار بينها 50 ألف دولار مع وقف التنفيذ وأربع مباريات من دون جمهور، بسبب شغب أنصاره ضد ضيفه الأهلي في دوري أبطال إفريقيا. وأكد الاتحاد الإفريقي «اعتماد نتيجة المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، مما يعني تأهل الأهلي رسمياً كوصيف عن المجموعة الثانية».
كما تم منع حسن محمد مسؤول نادي الهلال من حضور 5 مباريات إفريقية لناديه مع تغريمه 10 آلاف دولار.
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