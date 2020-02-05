اخبار الرياضه

سبورتينج يفوز على الساحل في السلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتينج يفوز على الساحل في السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهلت لاعبات نادي سبورتينج الرياضي المصري مشوارهنّ في منافسات كرة السلّة بفوز مهم على الوافد الجديد نادي الساحل السوري، وأظهرت لاعبات مصر مستويات عالية قادتهن للفوز بفارق 24 نقطة، وبنتيجة 66-42، وبفارق 24 نقطة في المباراة التي جمعت الفريقين في صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.
وقدّمت لاعبات مصر أوراق اعتمادهنّ؛ بعد أن سيطرن على مجريات اللقاء في نتائج المراحل ال4 الأولى من المواجهة التي سجلت عدد نقاط بواقع 13-11 و11-10 و24-10 و18-11.
ويواجه سبورتينج الفحيص الأردني غداً في مواجهة مرتقبة تجمع الفريقين العريقين، فيما خدمت القرعة فريق الساحل السوري الذي سيلعب مع الرفاع البحريني غداً.
وفي مباراة ثانية ببطولة كرة السلة، أعلن الوافد الجديد نادي الأمل الرياضي بالوطن القبلي التونسي، عن نفسه بانتزاعه فوزاً مهماً على حساب نادي الفتاة الرياضي الكويتي بنتيجة 88-63، وعلى الصالة نفسها تفوقت لاعبات نادي الفحيص الأردني على نادي الرفاع البحريني بنتيجة 73-62.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سبورتينج يفوز على الساحل في السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا