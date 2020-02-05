سبورتينج يفوز على الساحل في السلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهلت لاعبات نادي سبورتينج الرياضي المصري مشوارهنّ في منافسات كرة السلّة بفوز مهم على الوافد الجديد نادي الساحل السوري، وأظهرت لاعبات مصر مستويات عالية قادتهن للفوز بفارق 24 نقطة، وبنتيجة 66-42، وبفارق 24 نقطة في المباراة التي جمعت الفريقين في صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وقدّمت لاعبات مصر أوراق اعتمادهنّ؛ بعد أن سيطرن على مجريات اللقاء في نتائج المراحل ال4 الأولى من المواجهة التي سجلت عدد نقاط بواقع 13-11 و11-10 و24-10 و18-11.

ويواجه سبورتينج الفحيص الأردني غداً في مواجهة مرتقبة تجمع الفريقين العريقين، فيما خدمت القرعة فريق الساحل السوري الذي سيلعب مع الرفاع البحريني غداً.

وفي مباراة ثانية ببطولة كرة السلة، أعلن الوافد الجديد نادي الأمل الرياضي بالوطن القبلي التونسي، عن نفسه بانتزاعه فوزاً مهماً على حساب نادي الفتاة الرياضي الكويتي بنتيجة 88-63، وعلى الصالة نفسها تفوقت لاعبات نادي الفحيص الأردني على نادي الرفاع البحريني بنتيجة 73-62.