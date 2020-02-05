شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوافق على اللعب في الدوحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري أن مجلس إدارته وافق بالأغلبية على خوض مباراة كأس السوبر الإفريقية لكرة القدم أمام الترجي التونسي، المقررة في 14 الحالي في الدوحة، بعدما كان رفض سابقاً ذلك بسبب الخوف على سلامة البعثة، كما صرح النادي.

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