لاعبات مصر يتوجن بـ 4 ذهبيات في الكاراتيه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجت لاعبات البنك الأهلي المصري بالميداليات الذهبية لمنافسات فرق «الكاتا» و«الكوميتيه» في بطولة الكاراتيه التي اختتمت مساء أمس.

وحصدت لاعبات مصر ذهبيتي منافسات الفرق بعد فوزهنّ في نهائي «الكوميتيه» على صاحبات الضيافة فريق نادي الشارقة لرياضة المرأة بواقع 2-1، قبل أن تضيف ممثلات مصر ذهبية «الكاتا» بعد أن تفوقن في النهائي على حساب لاعبات السعودية بنتيجة 23.08 مقابل 23.34.

وبتحقيقها لذهبيتيّ الفرق، تعتلي مصر الترتيب العام لمسابقة الكاراتيه في الدورة برصيد 4 ميداليات ذهبيةوواصلت لاعبات الإمارات تألقهن بنيلهن بجانب فضية فرق «الكوميتيه»، الميدالية البرونزية في مسابقة فرق «الكاتا»، وذلك ببلوغهن الدور النصف نهائي قبل خسارتهم أمام السعودية بواقع 22.01 مقابل 20.01، في الوقت نفسه حصدت لاعبات البحرين والكويت برونزية مسابقات فرق «الكوميتيه» ببلوغهن المربع الذهبي.

توّج الفائزات الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى في الشارقة، يرافقه عيسى هلال الحزامي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد العربي، وأحمد العويس رئيس مجلس إدارة الشارقة للدفاع عن النفس.