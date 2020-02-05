شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلب استضافة «آسيا 2027» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس التقدم بطلب استضافة بطولة كأس آسيا 2027، وذلك بعد بدء الاتحاد القاري استقبال ملفات الترشح. وتقام النسخة المقبلة من كأس آسيا في الصين عام 2023. وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، إن التقدم بطلب الاستضافة جاء برغبة أكيدة في النجاح، وبدعم كبير من الهيئة العامة للرياضة لتنظيم أهم البطولات القارية.

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