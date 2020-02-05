متصدر دوري الثانية يطالب بتخسير «الموج»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمود شرف



أجلت لجنة الانضباط، النظر في شكوى فريق كواترو متصدر دوري الدرجة الثانية، ضد نادي الموج، لعدم وجود سيارة إسعاف مجهزة ورجال إسعاف في مباراة الفريقين بالبطولة التي انتهت لمصلحة الموج 3-1.

وقررت لجنة الانضباط تقصي الحقائق والتحقيق مع كافة الأطراف المعنية بالواقعة، واستدعاء طاقم الحكام للرد على ما ورد بخصوصهم في الشكوى.

وحددت اللجنة جلسة الاثنين المقبل للنظر في الشكوى والوصول لقرار بشأنها.

وجاء في تفاصيل شكوى نادي كواترو أنه قبل انطلاق المباراة، اعترض النادي لعدم وجود سيارة إسعاف مجهزة بالأدوات والمسعفين، بالإضافة إلى عدم وجود عناصر الأمن، سواء من الشرطة أو من شركات الأمن التي عادة ما تقوم الأندية بالتعاقد معها لتأمين المباريات والحكام، مما دعا حكام المباراة إلى إعطاء مهلة 15 دقيقة للفريق المستضيف لحل هذه الأمور، وقبل انقضاء الوقت بثلاث دقائق وصلت سيارة إسعاف من دون مسعف، وهي خاوية من أي أدوات طبية، وقام مقيِّم الحكام بإعطاء الضوء الأخضر للحكام ببدء المباراة، برغم عدم وجود رجال الأمن في الملعب، مما دعا إلى احتجاج فريق كواترو الذي أجبر على المشاركة في المباراة.

وتنص لائحة البطولة على عدم بدء المباريات في حالة عدم وجود عناصر الأمن، ويعطى الفريق المستضيف مهلة 15 دقيقة لتدارك الأمر، ويعتبر خاسراً بنتيجة 3 صفر في حالة عدم الالتزام بهذه المادة في اللائحة.

وقال سالم خلفان مشرف فريق كواترو: «فوجئنا من الحكام والمقيِّم باتخاذ قرار بدء المباراة بالرغم من عدم قانونية الإجراءات لعدم وجود رجال الأمن، ناهيك عن أرضية الملعب غير الصالحة للعب، واعترضنا حينها، ولكن تم إجبارنا على خوض المباراة، وفي حالة عدم مشاركتنا في المباراة سيتم اعتبارنا خاسرين بداعي الانسحاب، مما دعانا للمشاركة وتقديم شكوى رسمية بعد نهاية المباراة للجان المختصة للنظر في هذه الأحداث التي كانت قراراتها واضحة بحسب اللائحة التنظيمية والفنية للبطولة».