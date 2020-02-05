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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرعة الطاولة اليوم تاريخ النشر: 05/02/2020 استمع عقدت اللجنة الفنية لكرة الطاولة الاجتماع الفني ، وتخوض المنافسات 6 أندية؛ هي: الفتاة الرياضي الكويتي؛ الشارقة؛ نادي جدة السعودي؛ الرياضي السعودي؛ نادي عالي البحرين؛ الجمعية الرياضية النسوية لتنس الطاولة الجزائري، وسيتم إجراء قرعة الزوجي والفردي اليوم.

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