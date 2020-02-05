خورفكان يضم 9 لاعبين ويطمح إلى البقاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي



تعاقد نادي خورفكان مع تسعة لاعبين جدد خلال «الميركاتو الشتوي» وذلك في مسعاه للبقاء في دوري الخليج العربي.

وكان «النسور» تعاقد مع الثلاثي البرازيلي برونو لاماس وريكاردينيو ورامون لوبيز، مكان بسمارك وربسون وتيمور خاجة، فيما انتدب خمسة لاعبين مواطنين هم عيسى العتيبة ومحمد هلال من بني ياس، وفيصل المطروشي من الجزيرة وسعود عبدالرزاق من شباب الأهلي، ومحمد فوزي من الشارقة إلى جانب لاعب مقيم هو البرازيلي رافائيل دوسانتوس الذي تعاقد معه النادي معاراً من الشارقة قبل دقائق من غلق «الميركاتو».

وأعار خورفكان في المقابل لاعبه عمر جوهر إلى الشارقة، ووقع مهاجمه جوهر أحمد لحتا، وهو لم يكن مقيداً ضمن قائمة النسور حيث تم فسخ عقده قبل أن ينتقل لحتا في اللحظات الأخيرة من الميركاتو.

وكان خورفكان أعار يوسف شاه للحمرية وفسخ عقد لاعبه المقيم عادل جمال، وبقي بالمقابل عادل صقر في القائمة رغم أنه كان مطلوباً لأكثر من ناد فدبا الفجيرة والحمرية والحصن خاطبت خورفكان لاستعارته، وكذلك حتا لكن المدرب جواران تمسك به ورفض التفريط فيه على الرغم من أنه لايشارك أساسياً ولم يكن ضمن القائمة في آخر مباراتين.

من جهة أخرى يفقد الفريق جهود مدافعه أحمد عيسى في مباراة الفجيرة المقبلة للإيقاف بعدما حصل على ثلاث بطاقات صفراوات.