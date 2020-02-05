الفرق السعودية تعلن قوائمها الآسيوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

قرر الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال السعودي الاعتماد في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا 2020 على نفس القائمة التي حقق بها لقب النسخة الماضية، باستثناء إضافة القادم من التعاون مد الله العليان على حساب حسن كادش الذي غادر القلعة الزرقاء في صفقة تبادلية مع التعاون.

واعتمد رازفان قائمة من 28 لاعباً تضم الرباعي الأجنبي بافتيمي غوميز وجيوفينكو وكاريلو، بالإضافة للكوري الجنوبي جانغ هيون، كما ضم المخضرم محمد الشلهوب «39 عاماً»، واستمر باستبعاد البرازيلي إدواردو الذي غاب عن قائمة النسخة الأخيرة أيضاً.

واعتمد البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر قائمة بطل الدوري السعودي، حيث أبقى على الرباعي الأجنبي عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط وجوليانو وبراد جونز.

وأعلن الأهلي جدة، قائمته التي يتقدمها الرباعي الأجنبي عمر السومة، دجانيني تفاريس، لوكاس ليما ويوسف البلايلي.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا، بجانب الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي والاستقلال الإيراني.

كما أعلن نادي التعاون قائمته وضمت من الأجانب كاسيو انجلوس وسيدريك اميسي وليندر تاوامبا، كما ضمت السعودي المخضرم محمد السهلاوي.