شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 4/2/2020 ، العديد من الاخبار الهامة والتى جاء فى مقدمتها ، المستشار تركى آل شيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفى للنادى الأهلى، أعطى تعليمات بعد تعافيه من العملية الجراحية ، بتوفير رحلات مجانية لجماهير النادى الأهلى فى مبارياته القادمة فى دورى أبطال أفريقيا كشف المنتخ ألفنى حمادة إسماعيل ، أن المستشار تركى آل شيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفى للنادى الأهلى، أعطى تعليمات بعد تعافيه من العملية الجراحية ، بتوفير رحلات مجانية لجماهير النادى الأهلى فى مبارياته القادمة فى دورى أبطال أفريقيا . نشر الموقع الرسمى لنادى الزمالك قرار مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بإسناد رئاسة بعثة ألفريق الأول لكرة القدم أصدرت شركة بريزنتيشن سبورت راعى الكرة المصرية، بيانًا رسميًا للرد على البيان الذى أصدره نادى بيراميدز صباح اليوم، بالإشارة إلى عدم إذاعة مواجهة الأهلى Advertisements حقق فريق طلائع الجيش فوزًا ثمينًا على نادى مصر بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة نجح فريق الجونة فى تحقيق أغلى ثلاث نقاط بألفوز على وادى دجلة بهدف مقابل للاشئ أحرزه والتر بواليا فى الدقيقة 88 من عمر المباراة المقامة بينهما على استاد الجونة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز. حرص المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفى للنادي، على التواصل مع مسئولى الأهلي مفاجأة..تجدد إصابة رمضان صبحى فى العضلة الخلفية فى مفاجأة من العيار الثقيل تجددت إصابة رمضان صبحي، لاعب ألفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى العضلة الخلفية خلال مشاركته فى تدريبات الأهلى الجماعية فى الأيام الماضية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.