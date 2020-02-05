شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 4/2/20202 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 4/2/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، تجدد إصابة رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العضلة الخلفية خلال مشاركته في تدريبات الأهلي الجماعية في الأيام الماضية مفاجأة..تجدد إصابة رمضان صبحي فى العضلة الخلفية في مفاجأة من العيار الثقيل تجددت إصابة رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العضلة الخلفية خلال مشاركته في تدريبات الأهلي الجماعية في الأيام الماضية كشف المنتخ الفني حمادة إسماعيل ، أن المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفى للنادى الأهلى، أعطي تعليمات بعد تعافيه من العملية الجراحية ، بتوفير رحلات مجانية لجماهير النادي الأهلي في مبارياته القادمة في دوري أبطال أفريقيا . كلف مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، أحمد مرتضى وحمادة أنور عضوى مجلس الإدارة بحضور قرعة الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها مساء غد الأربعاء، بأحد فنادق السادس من أكتوبر. Advertisements أصدرت شركة بريزنتيشن سبورت راعى الكرة المصرية، بيانًا رسميًا للرد على البيان الذى أصدره نادى بيراميدز صباح اليوم، بالإشارة إلى عدم إذاعة مواجهة الأهلى حقق فريق طلائع الجيش فوزًا ثمينًا على نادى مصر بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة نجح فريق الجونة فى تحقيق أغلى ثلاث نقاط بالفوز على وادى دجلة بهدف مقابل للاشئ أحرزه والتر بواليا فى الدقيقة 88 من عمر المباراة المقامة بينهما على استاد الجونة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز. حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي للنادي، على التواصل مع مسئولي الأهلي أعلن نادى الزمالك عبر موقعه الرسمى عن تلقى المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك اتصالا من المهندس هانى أبوريدة عضو المكتبين التنفيذيين بالاتحاد الإفريقى> نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك قرار مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بإسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم

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