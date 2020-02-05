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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي :
مفاجأة..تجدد إصابة رمضان صبحي فى العضلة الخلفية
آل الشيخ يكافئ لاعبى الأهلى بعد التأهل الأفريقى.. والخطيب يثمن مساندته للفريق
صور.. تدريبات من حديد للاعبي الأهلي قبل موقعة بيراميدز
حرصت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي، بموقع إنستجرام، على مشاركة متابعيها وجمهور القلعة الحمراء، بلحظات من داخل تمرين الفريق على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة بيراميدز يوم الخميس المقبل.
كهربا وإكرامى وأجايى ينتظمون فى مران الأهلى قبل مواجهة بيراميدز
انتظم نجما الأهلى الحارس شريف إكرامى ومحمود عبد المنعم كهربا فى تدريبات الفريق الأحمر المقامة حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك على الرغم من إعلان إكرامى الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم، فى الوقت الذى اعتمد فايلر على كهربا فى تنفيذ بعض الجمل الفنية برفقة باقى عناصر الهجوم.
استطاع النادى الأهلى أن يربح جولة مهمة فى مشوار دورى أبطال أفريقيا، بالتأهل إلى ربع نهائى البطولة بعد مباراة عصيبة خاضها الفريق الأحمر أمام الهلال السودانى فى ختام دور المجموعات، انتهت بالتعادل الإيجابى بين الفريقين، ليحجز الأهلى تأشيرة التأهل كثانى مجموعته مع النجم الساحلى التونسى، ولكن المعركة ما زالت مستمرة نحو حلم التتويج بلقب دورى الأبطال بعد غياب سبع سنوات عن الدولاب الأحمر.
كشفت تقارير صحفية أن بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق صن داونز الجنوب أفريقى، رفض تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى 2019-2020 مع الفريق، حيث يستعد للرحيل فى الفترة المقبلة عن الفريق الملقب بـ"البرازيليون"، ذكرت صحيفة "citizen" الجنوب أفريقية، أن صن داونز بدأ فى البحث عن بديل لخلافة موسيمانى الذى رفض تجديد عقده، حيث أكد الأخير أن الأمر لا يتعلق بالمال، بل يتعلق بالمبادئ التى نحتاج إلى الاتفاق عليها.
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