القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي :

مفاجأة..تجدد إصابة رمضان صبحي فى العضلة الخلفية

في مفاجأة من العيار الثقيل تجددت إصابة رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العضلة الخلفية خلال مشاركته في تدريبات الأهلي الجماعية في الأيام الماضية..وكان اللاعب جاهزًا للمشاركة في مباريات الأهلي، إلا أنه شعر بآلام في العضلة الخلفية وخضع للأشعة وأثبتت إصابته في العضلة من جديد.

آل الشيخ يكافئ لاعبى الأهلى بعد التأهل الأفريقى.. والخطيب يثمن مساندته للفريق

صور.. تدريبات من حديد للاعبي الأهلي قبل موقعة بيراميدز

حرصت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي، بموقع إنستجرام، على مشاركة متابعيها وجمهور القلعة الحمراء، بلحظات من داخل تمرين الفريق على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة بيراميدز يوم الخميس المقبل.

كهربا وإكرامى وأجايى ينتظمون فى مران الأهلى قبل مواجهة بيراميدز

انتظم نجما الأهلى الحارس شريف إكرامى ومحمود عبد المنعم كهربا فى تدريبات الفريق الأحمر المقامة حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك على الرغم من إعلان إكرامى الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم، فى الوقت الذى اعتمد فايلر على كهربا فى تنفيذ بعض الجمل الفنية برفقة باقى عناصر الهجوم. Advertisements

استطاع النادى الأهلى أن يربح جولة مهمة فى مشوار دورى أبطال أفريقيا، بالتأهل إلى ربع نهائى البطولة بعد مباراة عصيبة خاضها الفريق الأحمر أمام الهلال السودانى فى ختام دور المجموعات، انتهت بالتعادل الإيجابى بين الفريقين، ليحجز الأهلى تأشيرة التأهل كثانى مجموعته مع النجم الساحلى التونسى، ولكن المعركة ما زالت مستمرة نحو حلم التتويج بلقب دورى الأبطال بعد غياب سبع سنوات عن الدولاب الأحمر.