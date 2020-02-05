شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ضرب شوارع بين لاعب الطلائع ونادى مصر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة طلائع الجيش ونادى مصر، التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الطلائع بنتيجة 4 / 0، واقعة مؤسفة بعدما اعتدى ناصر منسى على لاعب نادى ومصر، ليرد الأخير بصفعة على الوجه، وكأنها "خناقة شوارع"، قبل أن يتدخل الحكم لفض هذا الاشتباك.

وأحرز ناصر منسى هدف تقدم الطلائع مع نهاية الشوط الآول، قبل أن يسجل عمرو جمال الهدف الثانى، بعدما أهدر ركلة جزاء حصل عليها فى الدقيقة 39 بعدما تصدى لها وليد توفيق حارس نادى مصر، ثم أحرز كريم طارق الهدف الثالث للطلائع فى الدقيقة 81، وأضاف كيفين موهيرى الهدف الرابع فى الدقيقة 87.