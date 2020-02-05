ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم

الطلائع يقفز 4 مراكز فى الدورى برباعية نظيفة فى شباك نادى مصر

حقق فريق طلائع الجيش فوزًا ثمينًا على نادى مصر بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

أحرز ناصر منسى هدف تقدم الطلائع مع نهاية الشوط الآول، قبل أن يسجل عمرو جمال الهدف الثانى، بعدما أهدر ركلة جزاء حصل عليها فى الدقيقة 39 بعدما تصدى لها وليد توفيق حارس نادى مصر، ثم أحرز كريم طارق الهدف الثالث للطلائع فى الدقيقة 81، وأضاف كيفين موهيرى الهدف الرابع فى الدقيقة 87.

بهذا ألفوز يقفز طلائع الجيش 4 مراكز ليحتل المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفًا فيما يقبع نادى مصر فى المركز الأخير برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.