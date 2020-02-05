شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة اليوم الثلاثاء 4/ 2/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمر النادي الأهلي في تصدر جدول بطولة الدوري ، بعد ما شهد اليوم الثلاثاء 4/2/2020، إقامة مباراتين فى الجولة السادسة عشر ببطولة الدورى ، حيث استضاف الجونة نظيره وادى دجلة ، فيما واجه طلائع الجيش نظيره نادى مصر .
ويتصدر الاهلي جدول بطولة الدوري برصيد 36 نقطة ، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثاني برصيد 32 نقطة .
حقق فريق طلائع الجيش فوزًا ثمينًا على نادى مصر بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.
أحرز ناصر منسى هدف تقدم الطلائع مع نهاية الشوط الآول، قبل أن يسجل عمرو جمال الهدف الثانى، بعدما أهدر ركلة جزاء حصل عليها فى الدقيقة 39 بعدما تصدى لها وليد توفيق حارس نادى مصر، ثم أحرز كريم طارق الهدف الثالث للطلائع فى الدقيقة 81، وأضاف كيفين موهيرى الهدف الرابع فى الدقيقة 87.
بهذا ألفوز يقفز طلائع الجيش 4 مراكز ليحتل المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفًا فيما يقبع نادى مصر فى المركز الأخير برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.
نجح فريق الجونة فى تحقيق أغلى ثلاث نقاط بألفوز على وادى دجلة بهدف مقابل لا شةء أحرزه والتر بواليا فى الدقيقة 88 من عمر المباراة المقامة بينهما على استاد الجونة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة إلى 18 نقطة ويرتقى للمركز العاشر للمرة الأولى منذ انطلاق المسابقة، بينما تجمد رصيد وادى دجلة عند 14 نقطة فى المركز الرابع عشر2
فى حراسة المرمى: إسلام طارق
فى الدفاع: باسم على – محمد نجيب – لؤى وائل- جوناثان أنجويم
فى الوسط: سيرج أكا – أكرم توفيق – إسلام محارب – عمرو بركات
فى الهجوم: أحمد ياسر ريان – عمورى
وضم تشكيل وادى دجلة كلاً من..
فى حراسة المرمى: محمد عبد المنصف
فى الدفاع: أحمد رمضان بيكهام – خالد رضا – اسحاقو يعقوبو – بسام وليد
فى الوسط: أحمد سعيد- محمد عبد العاطى – بوزاس فاسيلوس – حسام عرفات- رجب عمران
فى الهجوم: رفيق كابو
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