أهداف مباريات اليوم في الدوري المصري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 4/2/2020، إقامة مباراتين في الجولة السادسة عشر ببطولة الدوري ، حيث فاز الجونة علي نظيره وادي دجلة بهدف نظيف ، فيما فاز طلائع الجيش نظيره نادي مصر برباعية نظيفة.

الجونة يخطف أغلى ثلاث نقاط بالفوز على دجلة بهدف بواليا

نجح فريق الجونة فى تحقيق أغلى ثلاث نقاط بالفوز على وادى دجلة بهدف مقابل لا شةء أحرزه والتر بواليا فى الدقيقة 88 من عمر المباراة المقامة بينهما على استاد الجونة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز. بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة إلى 18 نقطة ويرتقى للمركز العاشر للمرة الأولى منذ انطلاق المسابقة، بينما تجمد رصيد وادى دجلة عند 14 نقطة فى المركز الرابع عشر فى حراسة المرمى: إسلام طارق فى الدفاع: باسم علي – محمد نجيب – لؤى وائل - جوناثان أنجويم فى الوسط: سيرج أكا – أكرم توفيق – إسلام محارب – عمرو بركات فى الهجوم: أحمد ياسر ريان – عمورى وضم تشكيل وادى دجلة كلاً من.. فى حراسة المرمى: محمد عبد المنصف فى الدفاع: أحمد رمضان بيكهام – خالد رضا – اسحاقو يعقوبو – بسام وليد فى الوسط: أحمد سعيد - محمد عبد العاطى – بوزاس فاسيلوس – حسام عرفات - رجب عمران فى الهجوم: رفيق كابو Advertisements الطلائع يقفز 4 مراكز فى الدورى برباعية نظيفة فى شباك نادي مصر حقق فريق طلائع الجيش فوزًا ثمينًا على نادى مصر بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز. أحرز ناصر منسى هدف تقدم الطلائع مع نهاية الشوط الآول، قبل أن يسجل عمرو جمال الهدف الثانى، بعدما أهدر ركلة جزاء حصل عليها فى الدقيقة 39 بعدما تصدى لها وليد توفيق حارس نادى مصر، ثم أحرز كريم طارق الهدف الثالث للطلائع فى الدقيقة 81، وأضاف كيفين موهيرى الهدف الرابع فى الدقيقة 87. بهذا الفوز يقفز طلائع الجيش 4 مراكز ليحتل المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفًا فيما يقبع نادى مصر فى المركز الأخير برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.

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