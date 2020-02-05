شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة..تجدد إصابة رمضان صبحي فى العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

في مفاجأة من العيار الثقيل تجددت إصابة رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العضلة الخلفية خلال مشاركته في تدريبات الأهلي الجماعية في الأيام الماضية..وكان اللاعب جاهزًا للمشاركة في مباريات الأهلي، إلا أنه شعر بآلام في العضلة الخلفية وخضع للأشعة وأثبتت إصابته في العضلة من جديد.

ويحاول خالد محمود، طبيب الفريق الأحمر، تجهيز اللاعب إلى لقاء السوبر المصري المقرر لها يوم 20 فبراير أمام الزمالك في الإمارات، عن طريق حقنه بـ"البلازما".

ويستعد الفريق الأحمر لمواجهة بيراميدز في تمام السابعة والنصف مساء يوم الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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