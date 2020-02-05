شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة..تجدد إصابة رمضان صبحي فى العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ويحاول خالد محمود، طبيب الفريق الأحمر، تجهيز اللاعب إلى لقاء السوبر المصري المقرر لها يوم 20 فبراير أمام الزمالك في الإمارات، عن طريق حقنه بـ"البلازما".
ويستعد الفريق الأحمر لمواجهة بيراميدز في تمام السابعة والنصف مساء يوم الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
من ناحية أخرى ،كشف مصدر مطلع داخل الأهلى آخر مستجدات ملف شراء رمضان صبحى مهاجم الفريق المعار من هيدرسفيلد تاون قائلا، "لا نملك أولوية لشراء رمضان صبحى.. عقد استعارة اللاعب لا يوجد به بند إعادة بيع.. سندخل سباق ضمه مثل باقى الأندية"، وأضاف المصدر، أن النادى الإنجليزى علم أن هناك أكثر من نادٍ يرغب فى الحصول على خدمات رمضان صبحى، منها أحد الأندية الإيطالية الكبيرة، فى الوقت الذى أكد نادر شوقى، وكيل أعمال رمضان صبحى، أن سعر الجناح الدولى قفز كثيراً فى سوق الانتقالات ووصل إلى 10 ملايين إسترلينى.
ويرى نادر شوقى، وكيل أعمال رمضان صبحى، أن هناك صعوبة فى بقاء اللاعب بالنادى الأهلى وأنه لا يوجد نادٍ فى مصر يستطيع سداد 200 مليون جنيه هى قيمة اللاعب حاليا، مؤكدا أن بقاء أو رحيل رمضان صبحى عن الأهلى لم يتحدد الآن.
وأشار شوقى إلى أن رمضان صبحى انتقل إلى ستوك سيتى قبل 4 أعوام مقابل 5.6 مليون جنيه إسترلينى، ومن الطبيعى أن يكون سعره لا يقل عن 10 ملايين إسترلينى وهو رقم عادى جداً فى أوروبا.
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