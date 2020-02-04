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شكرا لقرائتكم خبر عن جونز يدخل تاريخ ليفربول والان مع التفاصيل
الثلاثاء 4 فبراير 2020
اختار نادي ليفربول اللاعب كورتيس جونز ليكون قائدا للفريق في المباراة التي تجمعه مع شروزبري في اعادة لقاء الدور 32 من كأس الاتحاد الانكليزي.
وقرر نيل كريتشلي الذي سيتولى تدريب الريدز بدلا من كلوب الممتنع في اللقاء منح شارة القيادة للاعب كورتيس جونز.
وبهذا أصبح جونز أصغر قائد لليفربول في مختلف المسابقات حيث يبلغ من العمر حاليًا 19 عامًا و5 أيام.
وتفوق جونز في ذلك على رقم أليكس رايزبيك حيث كان أصغر قائدًا لليفربول في عام 1990 عندما كان يبلغ من العمر آنذاك 20 عامًا و250 يومًا.
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