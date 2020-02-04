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شكرا لقرائتكم خبر عن بشري سارة للنصر قبل دوري أبطال أسيا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 4 فبراير 2020
تلقي النصر السعودي بشري سارة للفريق قبل استهلال مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أسيا.
وتم قيد ثلاثي المواليد في القائمة الأسيوية للفريق والتي سوف تبدأ المشوار بمواجهة السد القطري يوم العاشر من فبراير.
وأكد أحمد الأمير خبير اللوائح و القوانين عن قيد العالمي للثلاثي عبدالفتاح آدم، مختار علي، وأيمن يحيي وذاك بعد قرار من الاتحاد الأسيوي لكرة القدم.
وأكد أيضاً أن إصدار بطاقات الثلاثي هو الإذن الأول و الأخير لمشاركة اللاعيبين رسمياً في دوري أبطال أسيا.
وبالرغم من عدم إعلان الفريق عن قائمته الأسيوية إلا أن المتحدث الرسمي للعالمي سعود الصرامي أكد على قيد الثلاثي بالقائمة.
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