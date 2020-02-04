شكرا لقرائتكم خبر عن تهديد الالماني اوزيل بالقتل وبالاعتداء على والدته والان مع التفاصيل

الثلاثاء 4 فبراير 2020 ذكرت محكمة هايبري كورنر ان الالماني مسعود ​اوزيل​ لاعب ​ارسنال​ الانكليزي تم تهديده بالقتل بالإضافة إلى تشويه سمعة والدته والاعتداء عليها من قبل رجلين.

Advertisements شبكة سكاي سبورتس اكدت ان سلمان إكينجي وفرحات إركون هددا النجم الألماني وحراس أمن منزله بالقتل بالإضافة لتهديد اللاعب بالاعتداء الجسدي على والدته. وكشفت الشبكة العالمية أن السلطات البريطانية نجحت في القبض على الشخصين. وساعد رجال امن اوزيل الشرطة للقبض على المجرمين واكدوا انهم يدأوا بمطاردة المجرمين لانهم شعروا بالغضب والمسؤولية بعد تعرض اوزيل قبل ثلاثة اسابيع لهجوم اثناء تواجده في مطعم مع زميله كولاسيناك.

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