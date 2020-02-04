مبابي يستفسر عن الأجواء في مدريد!

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مبابي رفض تبديله في مباراة الفريق أمام مونبيليه.

يرى تقرير صحفي أن نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي استفسر عن طبيعة الأجواء في العاصمة الإسبانية مدريد. ويسيل المهاجم الفرنسي الهداف لُعاب أكثر من فريق أوروبي كبير على غرار ريال مدريد الإسباني.

عزز نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، من "شائعات" رحيله عن الفريق الباريسي نهاية الموسم الحالي. يذكر أن أكثر من تقرير صحفي، أكد في وقت سابق أن عدة أندية أوروبية كبيرة تراقب الدولي الفرنسي، تمهيداً لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فقد ذكرت قناة "La Sexta" الإسبانية أن كيليان مبابي، طرح عدة أسئلة عن لاعبي باريس سان جيرمان الذين يتحدثون اللغة الإسبانية. وأضافت أن أسئلة المهاجم الهداف انصبت بشكل كبير، حول ظروف المعيشة في العاصمة الإسبانية مدريد.

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وتابع نفس المصدر أن "الجوهرة" الفرنسية، يريد معرفة كل شيء عن الطقس والمطاعم والسكن وغيرها من الأمور في العاصمة الإسبانية، وأردف أن مبابي يمكن أن يستعين بنصائح أكثر من نجم يتحدث الإسبانية مثل الحارس كيلور نافاس وبابلو ساربيا، الذي ولد في مدريد وتكون في فريق ريال مدريد.

وفي نفس السياق، يعد كيليان مبابي من أبرز أهداف ريال مدريد في "الميركاتو" الصيفي القادم، إذ يرغب "الميرنغي" بقوة في ضم النجم الفرنسي، الذي يتوقع أن يصبح من بين أحسن اللاعبين في العالم في السنوات القليلة القادمة.

يشار إلى أن كيليان مبابي، يمر بفترة متوترة مع باريس سان جيرمان، فقد اعترض اللاعب على قرار المدرب الألماني توماس توخيل باستبداله خلال مباراة مونبيليه الأخيرة في الدوري الفرنسي. وربطت صحيفة "ليكيب" الفرنسية بقاء كيليان مبابي مع الفريق برحيل توماس توخيل.