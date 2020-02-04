شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدوري الإسباني تستنكر هتافات جماهير ريال مدريد ضد موراتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت رابطة الدوري الإسباني «الليجا» بيانًا رسميًا، استنكرت من خلاله الهتافات التي قامت بها جماهير ريال مدريد، ضد ألفارو موراتا مُهاجم أتلتيكو مدريد، والمدير الفني للروخي بلانكوس، دييجو سيميوني، في ديربي مدريد.

أتلتيكو مدريد كان قد خسر بهدف نظيف أمام ريال مدريد، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، الذي أقيم الأحد الماضي، ضمن لقاءات الجولة الثانية والعشرين من الليجا جماهير ريال مدريد خصصت لـ موراتا أغاني معادية له مثل «موراتا، موراتا، لقد كنت دائمًا بديلًا، والآن أنت تضيع في واندا»، واندا ميتروبوليتانو هي معقل أتلتيكو مدريد.

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وأثناء استبداله وذهابه إلى مقاعد البدلاء، سمع من المدرجات القريبة منه: «موراتا، كم أنت سيئ، ولا تختلف كثيرًا عن الفأر».

وأوضح البيان أنّ رابطة الليجا قدمت شكوى للجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ولجنة مُناهضة العنف الرياضي، بعد الهتافات ضد سيميوني وموراتا.

وأكد البيان، أنّ حوالي 1300 مُشجع من جماهير ريال مدريد هم من فعلوا ذلك، مُشيرًا إلى أنّ بقية الجماهير، حافظوا على سلوكهم طوال المباراة.