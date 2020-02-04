شكرا لقرائتكم خبر عن «برزنتيشن» ترد على بيان بيراميدز بعدم إذاعة مباراة الأهلي: بعض المعلومات مغلوطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت شركة برزنتيشن سبورت، بيانًا رسميًا للرد على البيان الذي أصدره نادي بيراميدز صباح الثلاثاء، بشأن عدم إذاعته لمباراة الفريق الأول لكرة القدم مع الأهلي، لتأخر الشركة راعية في سداد مستحقاتها المالية.

وجاء البيان على النحو التالي:

أفاد منتصر النبراوي – رئيس مجلس إدارة شركة بريزينتيشن سبورت بأن الشركة تحترم كافة الأندية والاتحادات الرياضية بكافة مجالات الرياضة عامة ومجال كرة القدم خاصة.

وقامت الشركة باحترام كافة الجهات والتواصل معهم للسعى للوصول إلى اكبر استفادة لجميع الأطراف في ظل الظروف التي تمر بها الصناعة في الوقت الحالى، وأن الشركة تقف على حد سواء من كافة الأطراف والتى تقوم الشركة برعايتها سواء أندية أو اتحادات رياضية.

إلا أن الشركة فوجئت في صباح اليوم ببيان صادر عن نادى بيراميدز به بعض المعلومات المغلوطة والغير واضحة تماماً، والذى يحمل شركة بريزنتيشن سبورت المسئولية، وعليه فإن مجلس إدارة الشركة برئاسة الأستاذ منتصر النبراوى قد قرر توضيح موقف الشركة كاملا أمام الرأى العام من تلك الإدعاءات:

1-قامت الشركة بعقد إجتماع مع إدارة النادى الجديدة قبل بدء الموسم بأكثر من شهر تقريبا، للتفاوض على حقوق النادى التسويقية والتليفزيونية.

2وقد أرسلت الشركة عرضا رسميا بالحقوق المطلوب إستغلالها، ومدة استغلالها، مصحوبا معها العرض المالى والمقدر من قبل الشركة.

3-ردت إدارة النادى (شفويا) بعد أسبوعين من تقديم العرض بتعديل العرض ليشمل الحقوق التليفزيونية فقط دون الحقوق التسويقية.

4-قامت الشركة بعقد إجتماع ثانى مع مسئولى النادى للتفاوض على شكل وقيمة تلك الحقوق، وعليه قامت الشركة بتعديل العرض كما طلبت إدارة النادى، وذلك للمرة الثانية.

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5- لم ترد إدارة النادى على عرضنا، بالرغم من محاولاتنا بصعوبة الاتصال بمسئولى النادى نظرا لتواجدهم دائما خارج البلاد.

6-بعد محاولات عدة سواء بالاتصال التليفونى أو من خلال رسائل، قامت إدارة النادى بالرد من خلال خطاب لايحمل أي توقيع أو ختم، رافضين العرض جملة وتفصيلاً مطالبين بقيم مالية تساوى القيمة التسويقية لأندية جماهيرية عريقة، بل أكثر من هذا قامت بوضع شرط أن العقد لمدة موسم واحد فقط، ورفض التفاوض تماما بل الحديث في الأمر إلا إذا تمت الموافقة على هذه الشروط.مع العلم أن الشركة قبل أن تقوم بتقديم أية عروض رسمية لأية أنواع من الرعايات تقوم بدراساتها طبقاً والسوق المصرى وبناء عليه تقوم بتقييم المبالغ والأسعار الخاصة بالرعايات طبقاً والقيمة السوقية لكل جهة تقوم الشركة بالتعاقد معها.

ومماسبق يتضح أن الشركة قد إلتزمت بجميع الامور المهنية والفنية في التفاوض وإرسال العروض، ولكن تبدو رغبة القائمين على إدارة النادى في إدارة الأمور التفاوضية بإتجاه واحد فقط، وهو اتجاههم فقط.

وقد تعرض البيان بأن النادى لديه مستحقات لدى الشركة، وفى هذا الصدد نود أن نوضح أن الادارة الحالية قد استلمت زمام الامور منذ بدء الموسم الحالى فقط، وأن جميع التعاملات المالية والعقود المبرمة مع الادارة السابقة تفيد بأن الشركة هي التي لديها مستحقات لدى إدارة النادى السابقة وليس العكس، وعليه فإذا كانت الادارة الحالية قد استحوذت على النادى بما له وبما عليه فإنه يحق لشركة بريزنتيشن مطالبة النادى بجميع المستحقات السابقة.\

وإذ يشهد العديد من الاندية التي تتعامل معها الشركة بأن الاوضاع المالية مستقرة إلى حد كبير عن المواسم السابقة، بالرغم من الازمة المالية التي تمر بها الصناعة في الوقت الراهن.

وتتطرح الشركة تساؤلا هاما لمسئولى النادى لماذا في هذا التوقيت بعد مرور 16 اسبوع من الدورى يطالب النادى بحقوقه، وقبل مباراة النادى الاهلى ذات الجماهيرية، وإستخدام اسلوب حرمان جماهير النادى الاهلى كوسيلة ضغط وليس وسيلة تفاوض مهنية قد تقدمت بها الشركة سابقا.

إذ أن الشركة تنأى عن الدخول في معارك وضغط بهذا الأسلوب وأن التفاوض الخاص بتلك الأمور يكون داخل الغرف المغلقة وليس عن طريق وسائل الإعلام، فإن الشركة تخلى مسئوليتها عن ما صدر بالبيان المذكور جملة وتفصيلاً وأن الشركة على استعداد للتفاوض على القيم التسويقية الخاصة بالحقوق التليفزيونية لنادى بيراميدز

وأن الشركة تحترم وتقدر نادى بيراميدز ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية ونؤكد أن إدارة الشركة تقف على حد سواء من كافة الجهات وتبذل كافة الجهود للوصول إلى أفضل مداخيل لهم والرقى بصناعة كرة القدم.

وفى النهاية، تود الشركة بأنها تكن كل الاحترام والتقدير لجميع الاندية وجماهيرها، ولكن نستنكر اساليب غير محترفة قد تضر بمصالح الكرة المصرية.

وأكدت الشركة أن لديها جميع المكاتبات والمستندات والرسائل التي تمت بين الشركة والنادي.