شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يحتفى بأهداف «الحاوي» مع الأهلي ويتساءل: من هو أعظم من مثل مصر في دوري الأبطال؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلط الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الضوء على عدد الأهداف التي نجح في تسجيلها لاعب النادي الأهلي وليد سليمان في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب الحساب الرسمي للكاف عبر موقع التدوينات «تويتر»: «من بين هدافي الشياطين الحُمر، فإن وليد سُليمان هو الأكثر تسجيلًا في دوري أبطال إفريقيا بالتشكيل الحالي للأهلي برصيد 19 هدفًا».

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وعاد ليتساءل في تدوينته: «من هو أعظم من مثل عمالقة مصر في دوري أبطال أفريقيا».

ونجح «الحاوي» وليد سليمان في تسجيل 19هدفًا بقميص الأهلي في خلال مشاركاته في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر الأهلي قرعة دور ربع نهائي دوري الأبطال، والمقرر إقامتها غدًا في القاهرة، لتحديد منافسه من بين ثلاثة أندية وهي الترجي التونسي، صن داونز الجنوب أفريقي، مازيمبي الكونغولي.