شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يفوز على إف سي مصر برباعية نظيفة في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حقق فريق طلائع الجيش الفوز على نظيره نادي إف سي مصر، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكري، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.
وسجل أهداف طلائع الجيش ناصر منسي في الدقيقة 45+1 من عمر الشوط الأول، وعمرو جمال في الدقيقة 48 من الشوط الثاني.
وأضاف كريم طارق الهدف الثالث للفريق العسكري، في الدقيقة 80 من عمر المباراة، قبل أن يختتم الرباعية كيفين موهير في الدقيقة 88.
بتلك النتيجة صعد فريق طلائع الجيش إلى المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 15 نقطة، فيما ظل نادي إف سي مصر في المركز الأخير بالترتيب بـ 11 نقطة.
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