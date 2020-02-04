شكرا لقرائتكم عبد الناصر محمد: انبي على الطريق الصحيح ولن نتحدث عن المربع الذهبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي انبي أن وصول الفريق الى المركز السادس بجدول الدوري الممتاز يأتي نتيجة حالة الاستقرار التي تشهدها الفترة الحالية.

اضاف مدير الكرة بالفريق البترولي في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك مع الإعلامي كريم حسن شحاتة، أن حلمي طولان المدير الفني للفريق عانى كثيراً في بداية فترة توليه حتى الوصول الى منطقة الأمان في البطولة مشدداً على أن اللاعبين كانوا يخوضون تدريبات صباحية ومسائية ما جعل المدير الفني يقف على كل نقاط القوة والضعف حتى تحسنت النتائج.

ورفض عبد الناصر محمد الحديث حول إمكانية وصول الفريق الى المربع الذهبي قائلاً أن البطولة صعبة للغاية والتصور الحالي للمباريات يؤكد أن الفريق يسعى للحصول على نقاط مباراتي الفريق في الدوري المصري الممتاز قائلاً: ":" لن أكون مبالغ، الدوري هذا الموسم في غاية الصعوبة والمستويات متقاربة، فتفوز في مباراة تصعد أو مراكز والعكس في حالة الخسارة".