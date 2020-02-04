شكرا لقرائتكم حمادة إسماعيل: تركي آل شيخ هيوفر رحلات مجانية لجماهير الأهلي بمبارياته في أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المنتج الفني حمادة إسماعيل ، أن المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية ، والرئيس الشرفى للنادى الأهلى، أعطي تعليمات بعد تعافيه من العملية الجراحية ، بتوفير رحلات مجانية لجماهير النادي الأهلي في مبارياته القادمة في دوري أبطال أفريقيا .

وقال حمادة إسماعيل، أن المستشار تركي آل شيخ حريص دائما علي راحة جمهور الأهلي وكان أول طلباته بعد خروجه من العملية الجراحية هو حجز رحلات طيران للجماهير ووحجز اماكن للإقامة في الفنادق بدون أي تكاليف مالية للجماهير بالإضافة إلي توفير مصروف خاص للجماهير في رحلاتهم مع النادي في المباريات المقبلة .

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وأضاف المنتج الفني، أن المستشار تركي آل شيخ صرف مكافآت خاصة للاعبي الأهلي بعد التأهل إلي دور الثمانية ، مؤكداً أن المستشار يسعي لتحقيق الفريق بطولة دوري أبطال أفريقيا التي باتت المطلب الأول للجماهير الأهلوية .

وكان المستشار تركى آل الشيخ، ، خضع لعملية جراحية ناجحة لإزالة ورم داخل مستشفى new york presbytrrian - weill cornel، بولاية نيويورك الأمريكية.